Black Friday tem máscara de cílios famosa e perfume; veja ofertas

O site de cosméticos Beleza na Web está com descontos desde o começo da semana de Black Friday. A máscara The Falsies, da Maybelline, sai por 15,90 reais – o preço normal é 44,90 reais. O duo com pó iluminador e bronzeador da Bourjois está pela metade do preço e sai por 47,90 reais. Os batons da marca saem por 16,90 reais.

A famosa máscara de cílios Givenchy Phenomen’Eyes Waterproof Black 91 (com pincel em formato de ouriço) sai por 59,90 reais – seu o preço cheio é 135 reais.

Perfumes

O preço do perfume Marc Jacobs Daisy tem diferença de até 67 reais em sites. Por isso é bom pesquisar antes de finalizar a compra.

No site Beleza na Web, a versão 50 ml sai por 269 reais, e na Sephora, 270 reais. O valor sobe para 336 reai na The Beauty Box, e 331 reais, na Época Cosméticos. O valor sem descontos do perfume é de 420 nos três sites.

Inspirado na it girl Gigi Hadad, o perfume The Girl (50 ml), da Tommy Hilfiger, sai por R$ 138,80 no site Época Cosméticos. O valor é parecido, R$138,90, no Beleza na Web. O valor regular do perfume é R$ 299. Nos dois sites, o frete é grátis.

Cabelos

Toda a linha de acessórios para cabelos da Oceane está com preços de 25 de Março, conjunto de tiaras de 40,90 reais a 10,90 reais; prendedores de 32 reais por 9,90 reais e vários conjuntos de elásticos por menos de 10 reais. As escovas de cabelo caíram para 15 reais.

A máscara de hidratação Morte Súbita, da Lola Cosméticos está com 66% de desconto e sai por 25,90 reais.

A máscara da linha Lee Staford para crescimento dos fios caiu de 85,90 para 38,90 reais.

A linha de produtos para cabelos da rede de salões Jacques Janine está com até 70% de desconto. Máscaras caíram de 109 reais para 24 reais. Os xampus saem por 17,90 reais.