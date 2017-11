Black Friday tem cafeteira por R$ 27 em app de caça-desconto

Os clientes que utilizam o aplicativo do shopping Eldorado, em São Paulo, vão poder ‘caçar-descontos’ pelo estabelecimento entre hoje e domingo, período da Black Friday estendida. Há cafeteira Nespresso Inissia por 27,92 reais, máquina lava & seca da Samsung por 439,80 reais e smart tv de 32 polegadas da Samsung por 234,97 reais.

Para ter direito ao desconto é preciso baixar o aplicativo de realidade aumentada do shopping e procurar os produtos com descontos exclusivos.

Serão três tipos diferentes de descontos: exclusivos, especiais e super prêmio. As promoções exclusivas oferecem descontos de 50%. Os produtos com descontos acima de 50% do valor original foram classificados como especiais. Os itens com descontos de 70% a 90% são os chamados super prêmios.