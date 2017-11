Black Friday: Taco Bell oferece 50% de desconto nos combos

O Taco Bell também aderiu às promoções da Black Friday. Outras redes de fast food, como Burger King e McDonald’s anunciaram promoções de batata frita nesta semana.

Amanhã, seis combos da rede de culinária mexicana estarão com 50% de desconto – XXL Grilled Stuft Burrito, Crunchwrap Supreme, Burrito Supreme, Cheesy Beef Burrito & Taco Supreme, Quesadilla e Tacos Supreme (os lanches acompanham refrigerante e Chessy Nachos).

O cliente que comprar o combo do Taco Supreme (com a proteína Beef), por exemplo, vai desembolsar 10,50 reais – o preço original é de 21 reais. O recheio de frango sai um pouco mais caro, por 11,50 reais (o preço é de 23 reais).

A expectativa do Taco Bell é de um incremento de 45% nas vendas. A promoção será válida em todas as unidades do fast food, mas o desconto só poderá ser usado das 10h às 22h da sexta-feira (a venda também é limitada a dois combos por compra).