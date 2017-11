Black Friday: roupas e smartphones são os mais citados nas redes

A 7a edição da Black Friday foi muito antecipada e comentada nas redes sociais, blogs e portais de notícias. Segundo pesquisa divulgada hoje pela agência de comunicação Edelman Significa, foram 469.200 menções à Black Friday ao longo do mês de novembro, atingindo um pico, acima de 120 mil citações, em 23 de novembro, véspera do evento do comércio.

Itens de moda lideraram os comentários nas redes sociais, com 29% das menções, em especial no Instagram. Em seguida, vieram os smartphones e os livros, com 17,6% e 15,3%, respectivamente. Entre as marcas mais desejadas nas conversas online, a Apple dominou a telefonia com 68,5%, e a Amazon foi a preferida para livros e e-books, mencionada 68,2% entre os concorrentes do setor.

Os emojis mais usados quando o assunto era a Black Friday expressaram uma percepção positiva, desejo, preocupação com o pagamento e diversão com as piadas sobre o tema. Apesar de demonstrar entusiasmo, o internauta está vigilante e atento às promessas das marcas: o termo “Black Fraude“, continuou entre os mais citados este ano.

O relatório Panorama Black Friday 2017 foi resultado da análise de conversas online em redes sociais, blogs e portais entre 1 e 23 de novembro, captadas por meio de uma ferramenta de monitoramento digital.