Venda ‘no escuro’ do Magazine Luiza teve notebook por R$ 99

A ‘venda no escuro’ realizada hoje pelo Magazine Luiza teve notebook por 99 reais e cafeteira por 29 reais. Pelo menos é isso o que clientes que participaram da promoção publicaram nas redes sociais. Eles compraram nessa espécie de antecipação da Black Friday sem saber o que receberiam.

Ao participar da promoção, os clientes só sabiam que havia produtos de primeira linha por preços que variavam de 29 reais a 999 reais. A única garantia do cliente era o direito a devolver a compra no prazo de sete dias, como determina o Código de Defesa do Consumidor.

No perfil da empresa no Facebook, alguns clientes estão postando os produtos que compraram e já foram entregues. Quem comprou a oferta de 99 reais recebeu um notebook da Dell 4GB com sistema Linux. A oferta de 59 reais era uma caixa de som bluetooth da JBL. Por 29 reais, os clientes levaram uma cafeteira Três Corações. A oferta de 299 reais seria um Galaxy S8 da Samsung.

O consultor de negócios Renato Toso, 31 anos, diz que comprou três ofertas no escuro: 29 reais, 59 reais e 99 reais. Já recebeu a cafeteira e a caixa de som.

Ele diz que não teve medo de fazer a compra sem saber o que receberia. “Havia a garantia de poder devolver. Eles foram tão convictos de que iríamos pagar que nem me preocupei em relação ao produto que seria enviado.”

Segundo Toso, a nota fiscal do notebook já foi enviada para seu e-mail. “O site informa que o produto está na transportadora.”

Procurada, a empresa não foi localizada para comentar se os produtos postados pelos consumidores em seu perfil correspondiam à oferta publicada durante o dia.

No perfil, vários clientes reclamam que não conseguiram participar da promoção, pois o CEP aparecia como inválido. Outros disseram que compraram por boleto e por isso não conseguiram confirmar a compra.

O Magazine Luiza informa que foram colocados à venda apenas 300 produtos na promoção. No Facebook, o site pede aos clientes que perderam a promoção relâmpago de hoje que esperem até sexta-feira, quando haverá a Black Friday. O objetivo da campanha era de que os clientes poderiam confiar na marca até para comprar “no escuro”.