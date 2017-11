Black Friday: descontos decepcionam em hipermercado de SP

Depois da euforia, a decepção. Clientes que foram conferir a Black Friday antecipada em um hipermercado na avenida Doutor Ricardo Jafet, na Zona Sul de São Paulo, reclamaram dos preços “salgados”. A TV 40 polegadas da marca Samsung, que foi atração da loja, por exemplo, ganhou apenas 100 reais de desconto em relação ao preço original. O modelo custa, em média, 1.800 reais – no hipermercado, ficou em 1.699 reais na Black Friday. “Peguei a TV sem saber o preço porque pensava que o desconto seria bom, mas cheguei no caixa e me decepcionei. Não vou levar nada hoje”, reclama a VEJA a dona de casa Maria Clara Souza.

Outro cliente que se decepcionou foi Robson Argolo, que foi à loja em busca de smartphones – munido de um celular para comparar com os valores da internet e o histórico de preços dos produtos. Encontrou um modelo da Samsung que custa 999 reais na Black Friday antecipada do hipermercado, mas que pode ser encontrado por preço mais amigável na internet: 899 reais. “Não é Black Friday de verdade”, diz.