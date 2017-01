BC reduz juro mais que o previsto – e ainda assim a Fiesp reclama

O Banco Central (BC) anunciou nesta quarta-feira a redução da taxa Selic para 13% ao ano. O corte, de 0,75 ponto porcentual, foi maior que o esperado pela maioria dos analistas, o que não impediu a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) de fazer ressalvas sobre a decisão.

Após cada reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, a Fiesp sempre distribui comunicados criticando a decisão tomada – e geralmente com o argumento de que o Banco Central foi tímido, pouco ousado e afins. Dessa vez, com o corte maior que o previsto, a queixa foi outra. “Além de reduzir a Selic, é preciso aumentar o crédito da economia para que as empresas invistam e as famílias consumam”, disse em nota o presidente da entidade, Paulo Skaf.