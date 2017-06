Banco irá permitir transferência bancária pelo WhatsApp

O Banco do Brasil anunciou na última quarta-feira novo recurso que permite realizar transferências bancárias ou pagamento de contas com ajuda de aplicativos de mensagem como o WhatsApp ou SMS. A novidade ainda não tem data para lançamento, mas deve estar disponível em breve para os clientes. Recentemente, o banco divulgou acessório que dispensa o uso dos cartões de crédito e débito em pagamentos.

A ferramenta “Pagar ou Receber” poderá ser acessada na primeira tela do aplicativo da instituição. Lá, o cliente informa se quer fazer a leitura de um QR Code (para receber pagamento) ou inserir valor para transferência. Na segunda opção, ao informar o valor e data para a transação, o cliente recebe um QR Code com dados da agência e conta-corrente na tela do smartphone ou por meio de mensagem. Para concluir a transferência, o correntista deve fazer a leitura do código no aplicativo do Banco do Brasil e digitar a senha da conta-corrente.

A solução permite também o pagamento de contas compartilhadas entre duas pessoas ou mais. “[A ferramenta] facilita a divisão de valores por grupos, como contas de restaurantes, bares ou serviços de transportes, por exemplo. Além de tornar a transferência mais rápida e prática, o recurso elimina a devolução de transferências por inconsistências no preenchimento dos dados bancários”, afirmou o banco.