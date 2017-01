‘Banco Imobiliário’ troca peças clássicas por emojis e hashtags

Internautas vão poder escolher quais serão as oito novas peças do célebre jogo Monopoly (que, no Brasil, ficou conhecido como Banco Imobiliário, embora hoje as duas versões estejam sendo comercializadas) em uma votação on-line. Entre as possibilidades, inspiradas em emojis (figurinhas) utilizados em smarthpones e redes sociais, estão itens como patinho de borracha, jet ski, dinossauro, pantufa de coelhinho e até uma hashtag (sustenido). A votação vai até o dia 31 de janeiro e o resultado será divulgado em março.

A versão brasileira do jogo – que era fabricada sob licença pela Estrela – tinha pinos de plástico para representar os jogadores. Na versão original, da Hasbro, no entanto, pequenas peças metálicas fazem essa função. Os internautas poderão escolher entre 64 opções, inclusive as atualmente no jogo, e votar quantas vezes quiserem.

Os tokens, como são chamados em inglês, já sofreram outras alterações desde a criação do jogo. A última delas ocorreu em 2013, com a troca do ferro de passar roupa pelo gato, após também um processo de escolha com a ajuda do público. Além do felino, as peças da edição atual são: cartola, botina, navio, dedal, carro antigo, cachorro e carrinho de mão.

O Monopoly é um jogo tabuleiro em que o objetivo é comprar propriedades para fazer fortuna e levar os outros jogadores à falência. Desde que foi inventado, em 1935, já foi vendido em 114 países e jogado por mais de 1 bilhão de pessoas, segundo a Hasbro. Hoje, no Brasil, a Estrela comercializa o Banco Imobiliário – com nomes de conhecidos logradouros nacionais, como Ipanema e Avenida Paulista – e a Hasbro, o Monopoly, com tabuleiro aportuguesado, mas mais parecido com a versão original.