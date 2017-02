Banco Central reduz Selic pela quarta vez, para 12,25%

O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, reduziu a Selic em 0,75 ponto percentual, para 12,25%. Este é o quarto corte consecutivo desde outubro do ano passado. Com isso, a taxa básica de juros atinge seu menor valor desde janeiro de 2015.

Em janeiro, o Copom havia aumentado o ritmo de cortes para 0,75 ponto porcentual, surpreendendo o mercado após duas reduções seguidas de 0,25 ponto porcentual. Na época, o Copom justificou a decisão por causa de fatores como a inflação e a atividade econômica em um ritmo mais fraco que o previsto. A decisão de hoje iguala as apostas dos analistas de mercado ouvidos pelo Boletim Focus desta semana.

A Selic é a taxa usada como referência para definir os juros pagos em diversos contratos do sistema financeiro, de empréstimos para a compra de imóveis a cartões de crédito.