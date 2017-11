Black Friday: Reclame Aqui registra 651 queixas na madrugada

O site Reclame Aqui registrou 651 reclamações de consumidores sobre a Black Friday das 18h de quinta-feira até as 5h30 desta sexta, 24. A faixa horária com mais queixas foi a da meia-noite até 1 da manhã, com 90 ocorrências.

Os principais motivos de reclamações registrados até agora foram sobre propaganda enganosa, divergência de valores e problemas na finalização da compra.

Os produtos que registraram mais queixas na hora da compra foram os samartphones e os aparelhos de TV.

As lojas que receberam mais queixas foram Magazine Luiza, Kabum! e Americanas Online. A reportagem ainda não conseguiu falar com as empresas sobre as queixas.