Balança comercial tem melhor superávit para janeiro desde 2006

A balança comercial brasileira registrou superávit de 2,725 bilhões de dólares (8,60 bilhões de reais) em janeiro, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira, pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Esse foi o melhor resultado para meses de janeiro desde 2006, quando o superávit comercial chegou a 2,835 bilhões de dólares (8,94 bilhões de reais). No primeiro mês de 2017, as exportações somaram 14,911 bilhões de dólares (47,03 bilhões de reais), e as importações, 12,187 bilhões de dólares (38,44 bilhões de reais).

Nas exportações, cresceram em relação ao janeiro de 2016 os grupos básicos (30,0%), semimanufaturados (27,5%) e manufaturados (7,4%). Com o dólar mais caro, os produtos brasileiros ficam mais competitivos no exterior. As principais altas foram de óleos combustíveis (271,2%), suco de laranja congelado (251,2%) e soja em grão (124,7%)

Em relação às importações no mês, houve alta em bens intermediários (22,8%), combustíveis e lubrificantes (15,8%) e bens de consumo (2,8%), enquanto retrocederam as compras de bens de capital (-40,1%).

A balança comercial fechou 2016 com o maior superávit desde 1980, com saldo de 47,692 bilhões de dólares (150,432 bilhões de reais). Para este ano, a aposta do mercado financeiro é de saldo positiv0 de 45,10 bilhões de dólares (142,25 bilhões de reais), segundo o último Boletim Focus divulgado nesta semana pelo Banco Central.