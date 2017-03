Azul dará desconto a quem não despachar bagagem

A Azul terá duas classes tarifárias nos voos domésticos a partir da próxima terça-feira quando passará a valer a nova regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) relativa aos direitos e deveres dos consumidores de serviços aéreos. A empresa manterá as tarifas atuais com uma franquia sem custos de 23 quilos de bagagem, e incluirá uma modalidade com desconto para quem não despachar as malas.

Nessa última categoria, se o cliente mudar de ideia, poderá incluir os 23 quilos de bagagem por 30,00 reais. Caso ele ultrapasse essa cota , será mantida a atual cobrança por quilo excedente, de acordo com a empresa. A franquia de bagagem de mão passa de 5 quilos para 10 quilos por passageiro.

A nova opção de tarifa será introduzida gradativamente para os mercados onde a empresa opera no Brasil, estando disponível para 16 destinos a partir do dia 14.

Para os voos na América do Sul, a companhia terá por regra o despacho de um volume de até 23 quilos de bagagem por cliente. O volume extra será cobrado em 50 dólares (159 reais).

Outras companhias

A Latam informou, na última segunda-feira, que cobrará 50 reais pelo primeiro volume de bagagem despachada nos vôos domésticos, mas que dará gratuidade nos “próximos meses”. No caso da América do Sul, a segunda bagagem de 23 quilos passa a custar 90 dólares (280,88 reais) a partir do dia 14.

A Avianca disse, na última semana, que no momento não pretende cobrar mais caro de quem despachar malas, mas que planeja dar descontos para quem não o fizer. A Gol informou em fevereiro que vai oferecer passagem mais barata a partir do dia 14.

(Com Estadão Conteúdo)