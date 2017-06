Avianca e Azul são as melhores aéreas brasileiras, diz pesquisa

Três companhias aéreas brasileiras estão entre as melhores do mundo, segundo ranking da Skytrax World Airline Awards. A pesquisa foi baseada na opinião de passageiros sobre as empresas aéreas. É o 4º ano do levantamento, que é considerado o “Oscar da aviação”.

Até o ano passado a Emirates era considerada a melhor pelos clientes, mas a empresa caiu no ranking para a 4ª posição. Enquanto isso a Qatar Airways assumiu a liderança – até 2016 a empresa seguia na 2ª colocação.

Entre as empresas brasileiras, foram classificadas no ranking a Avianca, Azul e Latam. Entre as três, apenas a Latam perdeu posições em comparação ao ano anterior – a empresa figura na 59ª colocação mas em 2016 foi classificada em 45ª.

Enquanto isso, a Avianca, melhor brasileira no ranking, aparece na 50ª posição. No ano anterior a empresa estava na 56ª colocação. A Azul aparece na 52ª posição, ganhando três posições em relação ao ano passado (55ª).

As últimas duas companhias aéreas não só subiram no ranking como também receberam outros títulos. A Avianca foi considerada a melhor empresa aérea da América do Sul e melhor regional.

A Azul é a melhor aérea de baixo custo da América do Sul e também recebeu o título com a melhor equipe do continente. Confira as 10 melhores companhias aéreas no ranking abaixo ou o levantamento completo neste link: