Sem querer, australiano fatura US$ 2 milhões na loteria

Um australiano de Melbourne, a segunda cidade mais populosa do país, tornou-se milionário por acidente após ganhar duas vezes seguidas na loteria e levar para casa 2 milhões de dólares americanos (aproximadamente 6,26 milhões de reais). O homem de Point Cook no oeste de Melbourne, que preferiu não divulgar seu nome, acidentalmente apostou duas cartelas com os mesmos números na Tattslotto, loteria nacional, na noite do último sábado.

O sortudo, que levou para casa 2 milhões de dólares livres de impostos, planeja comprar uma casa, uma Ferrari e viajar para conhecer o mundo.

Essa não foi a primeira vez que um morador de Melbourne ganhou na loteria duas vezes seguidas. Em julho de 2013, uma mulher comprou dois tickets da Tattslotto para a mesma aposta, ganhando dois prêmios, que totalizaram 638.000 dólares americanos. Metade do valor ela desembolsou para se livrar da hipoteca de sua casa.