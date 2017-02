Atualização do Pokémon Go traz 80 novos monstros ao jogo

A página oficial do Pokémon Go no Twitter divulgou nesta quarta-feira que a nova atualização do jogo trará 80 novos monstros, diferentes tipos de evoluções e frutas, além de uma outra alternativa de gameplay.

Versão, tanto para usuários de dispositivos com sistema iOS e Android, deve estar disponível neste final de semana, de acordo com a Niantic, desenvolvedora do jogo.

Attention, Trainers: Our world is expanding! Over 80 more Pokémon and new features are coming this week! https://t.co/YmKGtaYVmr pic.twitter.com/a1S5VnQRLe — Pokémon GO (@PokemonGoApp) February 15, 2017

De acordo com a nota publicada no site, a nova versão oferece mais oportunidades de o usuário evoluir seu Pokémon. Além disso, a atualização traz diferentes reações dos monstros de acordo com o cenário em que o usuário está.

Também será possível jogar com novos avatares e vesti-los com mais opções de roupa (com novos chapéus, camisas, calças, e outros artigos).