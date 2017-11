As principais queixas dos consumidores sobre a Black Friday

Os consumidores devem ficar atentos às promoções anunciadas pelo comércio para a Black Friday, que acontece nesta sexta-feira (24). O principal cuidado é com a veracidade da promoção.

Nas edições anteriores, órgãos de defesa do consumidor encontraram problemas que vão de maquiagem de preços até não-entrega ou entrega de produto diferente do comprado.

Para evitar cair em armadinhas, o consumidor deve pesquisar os preços com antecedência. Dessa forma saberá se o preço realmente está menor que o anunciado na Black Friday. Também é preciso ficar atento ao custo do frete. Muitas vezes, o valor do produto parece ser mais barato, mas o frete subiu tanto que a compra fica mais cara que antes da Black Friday. Na hora de pesquisas e comparar preços, é preciso incluir o custo com frete para avaliar se há realmente vantagem econômica.

Veja abaixo lista dos principais problemas registrados na Black Friday de 2016 pelo site Reclame Aqui:

Propaganda enganosa

Divergência de valores

Problemas na finalização da compra

Produto indisponível

Promoção

Para evitar casos em que o preço do produto anunciado muda na hora de finalizar a compra, o consumidor pode tirar um print ou fotografia da tela. Com isso, terá a prova de divergência entre o preço anunciado e o preço cobrado.

Outro problema comum é o de finalização da compra. Isso acontece quando o cliente faz a compra e na hora de pagar o site sai do ar. No ano passado, uma das empresas mais reclamadas foi a Adidas, segundo o Procon-SP. A empresa cancelou cerca de 6.000 compras. Um problema no site da empresa fez com todos os produtos tivessem o mesmo preço.

Neste ano, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça, fechou uma parceria com os Procons e o site Reclame Aqui. O objetivo é intensificar a fiscalização para identificar as fraudes. O Reclame Aqui remeterá à Senacon o resultado do monitoramento digital das ofertas realizadas pelo comércio eletrônico.

A diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), Ana Carolina Caram, diz que é preciso desconfiar de ofertas com preços muito inferiores ao praticados no mercado: “Sites fraudulentos costumam adotar essa estratégia, mas quando as investigações têm início, já foram retirados do ar e os responsáveis não são encontrados para indenizar a vítima e responderem criminalmente.”

Ana Caram diz que algumas das denúncias dos anos anteriores resultaram na abertura de investigações na última Black Friday.

Uma empresa responde a processo administrativo, acusada de ter entregue produto diferente do que foi adquirido pelo cliente. A multa para esse caso pode chegar a 9,5 milhões de reais.