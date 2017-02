As marcas e modelos que rendem os maiores faturamentos no Brasil

Os faturamentos das montadoras no Brasil são tão bem guardados como a receita da Coca-Cola. A pedido da QUATRO RODAS, a consultoria Data2mkt garimpou diversos desses dados e reuniu os ganhos anuais das principais marcas do mercado a partir dos números de emplacamentos de cada fabricante, junto com o valor médio dos modelos vendidos.

Os resultados do estudo revelam o montante de dinheiro movimentado com as vendas – não confundir isso com o lucro das montadoras, que para ser calculado demandaria uma pesquisa muito mais ampla envolvendo as margens de lucro das concessionárias e os gastos operacionais e de desenvolvimento de cada marca.

Se em 2015 a Chevrolet consquistou o 1º lugar em faturamento, mesmo estando atrás da Fiat em número de emplacamentos, em 2016 ela obteve a liderança nos dois quesitos: foram 345,9 mil unidades emplacadas por um tíquete médio de R$ 50.514, resultando em um montante de R$ 17,5 bilhões em vendas.

Ainda que esse número represente uma queda de 9,4% no faturamento da marca em relação a 2015, considerando a inflação do período, o resultado pode ser considerado muito bom. “O ano de 2016 foi um dos piores em vendas da indústria automotiva, com queda de 20%. Manter-se na liderança é um grande feito, e a Chevrolet deve isso principalmente ao sucesso do Onix”, diz Francisco de Castro Neves, responsável pela pesquisa.

