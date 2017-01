As companhias aéreas mais seguras em 2016 – e as mais inseguras

A empresa alemã de segurança de vôo Jacdec publicou na última terça-feira a lista com as doze companhias aéreas mais seguras de 2016. O Jacdec Airline Safety Ranking 2017 leva em conta incidentes acontecidos com aeronaves durante o ano passado registrados na base da empresa, que pondera a gravidade de cada ocorrência. A lista é uma prévia de um ranking mais extenso, cuja divulgação está prevista para 18 de janeiro.

A companhia chinesa Cathay Pacific, sediada em Hong Kong, liderou a lista das mais seguras pelo terceiro ano consecutivo. A empresa tem 147 aviões e não faz voos para o Brasil com as próprias aeronaves, atendendo o país através de companhias parceiras. No total, a Cathay Pacific cobre 177 destinos, em 44 países.

Dentre as doze companhias mais seguras em 2016, apenas cinco delas operam diretamente no Brasil: Qatar, KLM, Emirates, Etihad e Lufthansa. O ranking do ano passado tinha duas companhias nacionais: Gol (52º lugar) e TAM (54º).

Já a empresa considerada mais insegura em 2016 pela Jacdec foi a China Airlines, que ficou em sexagésima no ranking. A companhia chinesa com sede em Hong Kong atende 145 destinos, em 29 países, mas não faz voos para o Brasil. A China Airlines ocupava a 58ª posição no ano passado. A Jacdec divulgou, além das doze primeiras, apenas as três últimas posições (veja abaixo).

Companhias aéreas mais seguras em 2016

1 – Cathay Pacific Airways – China (Hong Kong)

2 – Air New Zealand – Nova Zelândia

3 – Hainan Airlines – Taiwan

4 – Qatar Airways – Emirados Árabes Unidos

5 – KLM – Holanda

6 – EVA Air – Taiwan

7 – Emirates – Emirados Árabes Unidos

8 – Etihad Airways – Emirados Árabes Unidos

9 – Qantas – Austrália

10 – Japan Airlines – Japão

11 – All Nippon Airways – Japão

12 – Lufthansa – Alemanha

Companhias mais inseguras em 2016

58 – Garuda Indonesia – Indonésia

59 – Avianca Colombia – Colômbia

60 – China Airlines – China (Hong Kong)