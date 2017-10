Apple passa a solicitar CPF para compras na App Store

A Apple vai reforçar a segurança para quem compra aplicativos no Brasil. Desde segunda-feira quem entra na App Store recebe uma notificação para atualizar as informações de pagamento com o número do CPF ou CNPJ.

Em e-mail enviada aos usuários, a empresa informa que o objetivo é “garantir um processamento rápido e seguro de todas as transações”.

No e-mail, a Apple informa que usuários que utilizam o organizador do seu plano de compartilhamento familiar também precisarão adicionar o número de CPF ou CNPJ às informações de pagamento.

Para fazer a compra de aplicativos, o usuário precisa de um cartão de crédito internacional, uma das únicas formas de pagamento aceitas pela App Store no Brasil. As compras são feitas em dólar e convertidas para o real na fatura do usuário. A Apple permite a compra com os cartões American Express, MasterCard e Visa em até 12 vezes.

Segundo o site MacMagazine, alguns usuários estão conseguindo cadastrar cartões de débito como forma de pagamento. A Apple não confirma essa possibilidade.