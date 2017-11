Apple estreia canal no YouTube de dicas e tutoriais para usuários

A Apple estreou um canal no YouTube para compartilhar vídeos com dicas e tutoriais que ensinam aos usuários a usar funções dos aparelhos da empresa. Chamada de Apple Support, a página da empresa na plataforma começou a publicar vídeos na segunda feira.

Com registros curtos, de no máximo 2 minutos, o canal disponibiliza, por exemplo, dicas para usar funções da câmera dos iPhones 7 e 8. Há uma playlist do Apple Support responde dúvidas gerais dos usuários, mostrando o passo-a-passo para tirar print da tela do celular ou ensinando aos usuários a adicionar anexos em um e-mail.

Também é possível encontrar playlists com dicas para usar o iPad e o Apple Pay.

Todos os vídeos contam com narração e legenda em inglês. Procurada, a Apple não informou se vai disponibilizar os vídeos em português. O Apple Support conta com mais de 5 milhões de inscritos.

A Apple já possuía uma conta do Apple Support no Twitter, com 809.000 seguidores.