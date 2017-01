Apple celebra dez anos do iPhone, o celular que mudou a telefonia

1. Steve Jobs apresenta o iPhone 2G zoom_out_map 1 /16 Steve Jobs apresenta o iPhone 2G, o primeiro da geração de smartphones da Apple, em 2007 (David Paul Morris/Getty Images) Steve Jobs apresenta o iPhone 2G, o primeiro da geração de smartphones da Apple, em 2007

iPhone 2G é exibido em uma loja da Apple, em São Francisco

iPhone 3G, o segundo da geração é visto em uma loja da Apple em Nova York, em 2008

Sul-coreanos mostram o iPhone 3Gs que acabaram de comprar após uma longa fila de espera, em 2009

iPhone 3Gs é exibido em uma loja da Apple em São Francisco, em 2009

Pessoas fazem fila em uma loja da Apple, para comprar o iPhone 3Gs, em 2009

Steve Jobs durante o lançamento do iPhone 4 em 2009, em São Francisco

Clientes lotam uma loja da Apple em São Francisco, para comprar o iPhone 4Gs, lançado em outubro de 2011

iPhone 5, lançado em setembro de 2012

O CEO da Apple, Tim Cook, e o vocalista da banda Foo Fighters, Dave Grohl, testam o iPhone 5, lançado em setembro de 2012

O vice-presidente de marketing da Apple, Phil Schiller, apresenta o iPhone 5C e 5S, em 2013

iPhones 5C, lançados em 2013, são exibidos em uma loja da Apple em Cupertino, Califórnia

iPhone 6 Plus, lançado em 2014

Um iPhone 6 e um iPhone 6 Plus lançados em 2014

Cliente compara um iPhone 6 e um iPhone 6 plus, em 2014

Menino mostra um iPhone 6s Plus, em uma loja da Apple na Austrália

No dia 9 de janeiro de 2007, Steve Jobs subiu ao palco da feira Macworld, em San Francisco, nos Estados Unidos, para reinventar a telefonia celular e fazer história com o lançamento do iPhone. Dez anos depois, o aparelho já vendeu mais de 1 bilhão de unidades e fez a Apple ser a empresa mais valiosa do mundo.

“Hoje vamos fazer história. Apresentaremos três produtos revolucionários: um iPod com controle tátil, um telefone celular revolucionário e um dispositivo avançado de conexão com a internet. Não são três dispositivos diferentes. É um só e nós o chamamos de iPhone”, anunciava o então executivo-chefe da Apple. “Hoje, a Apple está revolucionando o telefone.”

Era um dispositivo retangular com tela touch, sem teclado físico ou caneta stylus como os concorrentes da época, com conexão com a internet e câmera fotográfica. A chave para o sucesso do produto, dizem especialistas, foi a combinação de todos os elementos, assim como a combinação de hardware e software, em um único aparelho, muito simples de ser usado por qualquer pessoa.

“Ele revolucionou a maneira com a qual interagimos com a informação, com a internet funcionando em um telefone celular. Isso foi o que o iPhone conseguiu: levar um pequeno computador pessoal a todo o mundo, um terminal que permitia que você estivesse sempre conectado a diferentes serviços e a todo tipo de informação”, diz o analista de Apple da consultoria IDC, Francisco Jerónimo. “E não só foi revolucionário pelo hardware ou pela tela. A Apple introduziu um ecossistema completamente novo, o dos aplicativos.”

A união entre hardware e software que buscava oferecer ao usuário uma experiência acessível e fácil foi outra das chaves para o sucesso do telefone, afirma o coordenador do site Applesfera, especializado em produtos da Apple, Pedro Aznar. “O que tornou o iPhone um fenômeno foi a combinação entre hardware e software, a experiência de usuário fluida, natural, que ele oferecia. Foi uma grande revolução fazer a internet móvel algo fácil e acessível para todos”, disse Aznar.

O analista da IDC admitiu que quando Jobs, vestido com sua tradicional camisa preta e calça jeans, usou sua apresentação para apresentar o iPhone era difícil vislumbrar que a “revolução estava prestes a chegar”. “O conceito de smartphone se iniciava”, disse.

Em pouco tempo, usuários e concorrentes conheceram o potencial do novo telefone. Em dez anos, o iPhone vendeu mais de 1 bilhão de unidades e marcou durante parte da década a passagem de uma indústria milionária e inovadora. O iPhone mudou o mercado dos celulares, com as demais empresas seguindo o caminho aberto pela Apple, destaca Jerónimo.

(Com EFE)