Após semana de queda, preço da gasolina volta a subir, diz ANP

O preço médio do litro da gasolina subiu 1,03% na última semana, a 3,882 reais, após ter registrado queda na semana anterior. Os dados são da pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP).

O levantamento foi feito junto a 3.160 postos de combustível no país, e o maior preço registrado no ano foi de 3,887 reais por litro, há um mês.

Já o etanol subiu pela quinta semana seguida, com o preço médio do litro a 2,691 reais, uma alta de 3,72% em relação à semana anterior. A pesquisa do combustível considerou 2.851 postos.

O aumento nos combustíveis tem sido o principal fator que pressionou a inflação para cima na prévia de outubro. O IPCA completo do mês será divulgado pelo IBGE na sexta-feira.