Após estabilidade, mercado volta a subir previsão de inflação

Os analistas do mercado financeiro voltaram a subir nesta semana – após a estabilidade na anterior – as estimativas para a inflação neste ano e no próximo. Os dados são do último Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira.

A previsão para o IPCA em 2017 foi de 3,08% para 3,09%. O reajuste ocorre após a divulgação pelo IBGE, na última sexta-feira, do levantamento referente a outubro. Apesar da alta no último mês ter sido maior que a de setembro (0,42% ante 0,16%), o índice acumula 2,21% nos primeiros dez meses do ano, o menor valor para o período desde 1998. Os preços em outubro foram pressionados pela alta na energia elétrica e no gás de cozinha.

Para 2018, as estimativas do Focus subiram de 4,02% para 4,04%. A meta estabelecida pelo governo para ambos os períodos é de 4,5% – e a faixa de tolerância vai de 3% a 6%.

Os analistas mantiveram as apostas para o crescimento do PIB e para a taxa de juros. A média das estimativas é de crescimento da economia de 0,73% em 2017 (estável há três semanas) e 2,50% em 2018 (a mesma há quatro semanas).

Já a Selic – atualmente em 7,50% – deverá encerrar os períodos em 7% ao ano, segundo os economistas consultados pelo BC.