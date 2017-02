Após dívida de US$ 340.000 em casa notuna, executivo deixa BTG

O executivo Marco Gonçalves, responsável pela área de fusões e aquisições no Brasil no banco BTG Pactual, deixou a empresa na última segunda-feira, após notícias na imprensa americana sobre uma dívida de cerca de 340.000 dólares (1 milhão de reais) em uma casa noturna de Nova York. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo. Procurado por VEJA, o banco disse que não falaria sobre seus executivos.

Segundo o jornal New York Daily News, o executivo gastou, por duas noites, com bebidas caras, como champanhe Dom Pérignon e tequila Patrón Magnum. O valor teria sido gasto nos dias 10 e 11 de junho de 2016 na badalada boate Provocateur. A história veio à tona na última semana, e a casa noturna processou Gonçalves pela dívida.

De acordo com a ação, os gastos foram de 208.000 dólares (647.950 reais) na primeira noite e, cartão de crédito, que não passou e foi deixado como garantia. A casa noturna alega que o executivo pegava as bebidas para si e para “várias pessoas do seu grupo”. Na noite seguinte, foram mais 131.000 dólares (408.080 reais). Como o cartão foi novamente recusado, o executivo teria assinado nota promissória, se comprometendo a pagá-la até dezembro. As partes entraram em acordo na última quinta-feira. “Foi resolvido. Não há processo contra mim”, disse por e-mail ao New York Daily News.

(Com Estadão Conteúdo)