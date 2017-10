Após atraso, Miniso inaugura loja em shopping da zona leste de SP

A Miniso, conhecida como a principal concorrente da Daiso, atrasou a inauguração da loja do shopping Anália Franco. A inauguração estava prevista para sábado, mas deve ocorrer apenas nesta quinta-feira.

“A data foi revista para garantir ao público uma variedade de produtos disponíveis, assim como qualidade no atendimento”, informa a empresa.

Aos clientes que reclamaram do atraso na inauguração, a Miniso pediu desculpas pelo transtorno.

Em nota, a Miniso afirma que o calendário de inaugurações para o Brasil está mantido. A empresa planeja fechar o ano com 50 unidades em São Paulo, sendo 20 na capital e outras 30 no interior. O investimento inicial para operar no país chega a 4,8 milhões de reais. Em seguida, a Miniso expandirá suas operações para a Argentina.

Nas redes sociais, a Miniso já divulga a inauguração de suas primeiras unidades no Rio de Janeiro. Ficarão o Barra Shopping e Rio Sul Shopping.

A rival da Daiso faz sucesso por vender produtos com preço médio de 7,99 reais. Na Miniso, os valores que variam de 3 reais a 200 reais, com preço médio de 9,90 reais.

Esse formato é popular no Japão por vender produtos dos mais diversos segmentos pelo mesmo preço, como as antigas lojas de 1,99 reais. No Japão, as lojas costumam vender tudo por uma moedinha de 100 ienes, equivalente a 2,87 reais.

Inicialmente, a Miniso vai oferecer produtos em oito categorias: dia a dia, bem-estar, esporte e fitness, papelaria, acessórios, vestuário, produtos sazonais e bolsas. A rede pretende incluir novas categorias daqui a três meses – eletrônicos, produtos de beleza, brinquedos e alimentos.