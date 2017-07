Aplicativo vai entregar pizza com 50% de desconto

O iFood, serviço de delivery-online de comida, vai entregar pizzas com 50% de desconto. A promoção marca as comemorações do Dia da Pizza, festejado no dia 10 de julho.

Durante a promoção, 400 pizzarias cadastradas oferecerão diversos sabores com redução de 50% do valor. Entre as participantes estão a Domino’s, Parmê, Pizza Crek e Pizza Prime.

A campanha vai de hoje até o dia 16 em mais de 70 cidades do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza e Salvador.

Para encontrar os estabelecimentos participantes é preciso acessar a lista na aba “descobrir” do site ou aplicativo. A disponibilidade está sujeita ao local em que o usuário fizer seu pedido.