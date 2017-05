Aplicativo oferece R$ 1.500 para degustador de comida caseira

O aplicativo de entrega de comida LocalChef procura por um degustador na cidade de São Paulo. A função prevê que o selecionado experimente de cinco a oito pratos por semana e produza resenhas em texto, foto e vídeo sobre eles. O material será usado nas redes sociais da empresa. A remuneração é de 1.500 reais por mês.

O LocalChef é uma plataforma na qual cozinheiros independentes podem oferecer seus pratos diretamente a consumidores. A ideia é reunir chefs que priorizem uma forma de preparo caseira com clientes interessados em produtos locais. O aplicativo foi lançado há um ano e tem atualmente 200 cozinheiros cadastrados.

Para se candidatar à vaga, é preciso enviar um e-mail com o assunto “Degustador Oficial” para querotrabalhar@localchef.com.br com o currículo, links das redes sociais e um vídeo de no máximo um minuto contando a relação com gastronomia.

As inscrições se encerram em junho e o contrato tem duração de seis meses. Não é necessário ter experiência prévia ou formação específica.