Aplicativo de carro vai dar descontos de R$ 15 em corridas

Para comemorar seu aniversário, a Easy, empresa de transporte por aplicativo, vai dar descontos de até 15 reais nas corridas realizadas em todo o país nesta quinta-feira. Não há limite de corridas por usuário nem horário específico para utilizar a promoção.

Para ter direito ao desconto é preciso inserir o código EASYDAY no campo ‘Promoção’ na opção ‘Pagamento & Promoção’.

O desconto será aplicado apenas nas corridas Easy com pagamento em cartão de crédito no aplicativo. A campanha se encerra às 23h59 desta quinta (veja regulamento).

Outras empresas, como a Cabify, costumam oferecer descontos de 15 reais limitados a um número máximo de corridas ou determinados horários. Hoje, por exemplo, a empresa descontos deste valor para corridas realizadas em São Paulo até as 20h45. O desconto vale para uma única viagem e é preciso digitar o código QuartaCabify.

Os aplicativos de transporte particular Cabify e Easy fecharam uma aliança estratégica para fortalecer suas operações na América Latina. Esse acordo vem sendo negociado desde o fim do ano passado, segundo reportagem da Bloomberg, confirmada pela reportagem.

A expectativa é que a união estratégica dê mais competitividade para as duas empresas enfrentaram a Uber e 99, as maiores do setor na região.

Em nota, as empresas afirmam que continuarão a oferecer produtos que se complementam e seguem operando cada uma sob sua atual estratégia e equipes de gestão separadas.

“Assim como na indústria automotiva, onde você tem Hyundai e Kia, Nissan, Renault e Mitsubishi com alianças estratégicas, mas operando diferentes negócios, esta é a nossa visão atual para a aliança da Easy com a Cabify. Percebemos que nossas visões de melhorar a mobilidade nos mercados onde operamos são muito semelhantes e, por meio dessa aliança, estamos ansiosos para continuar a tornar essa visão realidade em todos os nossos mercados “, diz Juan de Antonio, CEO do grupo.