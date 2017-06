Aos 10 anos, iPhone tem desafio de reverter queda nas vendas

“De vez em quando aparece um produto revolucionário que muda tudo. Hoje a Apple irá revolucionar o telefone”. Foi dessa forma que Steve Jobs deu início à conferência Macworld, em São Francisco, palco em que foi apresentado o primeiro smartphone da Apple, o iPhone 2G.

O evento aconteceu em janeiro de 2007, mas o aparelho só passou a ser comercializado em 29 junho daquele ano, exatamente há uma década. O truque da Apple foi implementar a tela sensível ao toque e acabar com o teclado no corpo do aparelho, usando a a ferramenta apenas quando necessário. Inovação que levou holofotes para o iPhone.

Na época também foi anunciado que o aparelho possuía um software avançado, o “breakthrough”, que estaria cinco anos à frente de qualquer outro smartphone já lançado. A sincronização de todos os arquivos disponíveis em outros aparelhos da marca, como o iPod com o iPhone, também foi um diferencial.

“Acredito em dois fatores para o sucesso do iPhone: primeiro, a facilidade de uso. Antes não era nada intuitivo usar um celular. Para adicionar um contato, por exemplo, era preciso ficar tocando várias vezes no teclado numérico pra encontrar a letra. Outro fator é que o iPhone tornou o smartphone um computador de bolso, com processamento mais potente e aplicativos que fizeram o celular se transformar em várias coisas, com uma máquina fotográfica, bússola, calculadora”, afirmou o editor-chefe do blog do iPhone, Alessandro Affonso.

Mesmo sendo sinônimo de revolução, o iPhone não é o aparelho mais comercializado no país. Tanto que em 2016 a Apple perdeu 50% dos clientes no Brasil, de acordo com dados da consultoria Counterpoint.

A parcela de mercado da empresa passou de 8,3% em 2015 para 3,8% no ano passado. “A crise econômica foi severa o suficiente para questionar se o Brasil iria permanecer como o maior mercado de smartphones da América Latina durante 2016”, explicou a analista da consultoria, Tina Lu.

Naquele ano, o mercado de celulares sofreu queda de 5,2%, no país mas a previsão é de crescimento em 2017, segundo informações da consultoria de inteligência de mercado, IDC Brasil. A expectativa é de um aumento de 7,2% nas vendas de aparelhos celulares – até o final do ano, o Brasil terá 47 milhões de smartphones.

Na média mundial, as vendas de iPhone também sofreram queda. No segundo trimestre fiscal encerrado em 1º de abril, a empresa vendeu 50,76 milhões de aparelhos ante 78,29 milhões do período anterior.

Apesar dos contantes lançamentos, o iPhone não revoluciona os aparelhos celulares há algum tempo. Para Alessandro Affonso, a última grande revolução da marca foi em 2013, com o iOS 7. “Foi quando a Apple deixou o visual antigo e criou um layout mais limpo, foi um choque tremendo”.

A ausência de Steve Jobs também é um fator que pesa contra os avanços da Apple. “Ele era a grande cabeça, inspirador de tudo e tinha uma visão de mundo muito diferente do resto. Hoje em dia estão mais preocupados com a concorrência do que propor coisas novas e revolucionárias. A Apple perdeu muito com a saída do Steve Jobs”, disse Affonso.

Em 2007, o aparelhou chegou às lojas com acesso a internet via Wi-Fi, possibilidade de assistir vídeos pelo YouTube e comprar músicas pelo iTunes, além da implementação do touch screen, deixando de lado a caneta stylus ou o teclado. A memória e o processamento do aparelho eram melhores do que a de outros modelos

Com bordas arredondadas, o smartphone também ganhou a função de GPS e a App Store. Os consumidores passaram a acessar a internet por meio do 3G ou sinal HSDPA, serviço de transmissão de pacote de dados. Foi lançado em 2008

Em 2009, a Apple lançou uma outra versão do iPhone. O processador e memória do iPhone 3GS eram melhores do que o do modelo anterior. O aparelho também ganhou uma câmera ligeiramente melhor com 3.15 MP e possibilidade de gravação de vídeos

Esse modelo do smartphone foi o primeiro com câmera frontal. Com o aparelho, o usuário podia editar os próprios vídeos, com o iMovie e realizar vídeochamadas com o FaceTime. O celular também recebeu uma entrada para o cartão micro SIM. O modelo é de 2010

Na nova versão, o aparelho passou a contar com a assistente virtual Siri. O aparelho também possuí câmera traseira com 8 MP, contra 5 MP da versão anterior

Em 2012, o novo modelo do iPhone recebeu um design de alumínio, mais leve e fino. Além da possibilidade de conexão 4G, o nano SIM e o Passbook, que possibilita guardar versões digitais de cupons e bilhetes de lojas, por exemplo

Nesse modelo, os consumidores conheceram a versão em português da Siri, a função de câmera panorâmica e o sensor de digitais. Smartphone lançado em 2013

O aparelho trouxe cinco novas cores para o aparelho da Apple. Foi lançado em 2013

Foi a primeira vez que a Apple criou um mesmo aparelho com dois tamanhos diferentes. O aparelho tem tecnologia com sensor NFC, que permite o pagamento de compras sem cartão de crédito físico, câmera traseira com sensor autofoco e três novas cores: Dourada, Prateada e Cinza. De 2014

O aparelho recebeu novas versões do sensor digital e tela com tecnologia 3D Touch. Além de câmera traseira com 12 MP e gravação de vídeos em 4K. Além de uma nova cor: o Rose Gold. Os modelos foram lançados em 2015

O aparelho chegou ao mercado em 2016, com a promessa de ser o smartphone mais barato da marca. A diferença entre os modelos anteriores é que o aparelho é mais compacto e vem com configurações menos avançadas, com apenas 1,2 MP na câmera frontal e 16 GB de memória interna, por exemplo

A novidade ficou por conta dos fones de ouvido, que agora não necessitam mais de fio e o novo botão de Home. O aparelho seria mais resistente a água e poeira e também recebeu uma nova cor: Jet Black. Os modelos são de 2016

Nova versão do aparelho da Apple. Deve ser lançado ainda no segundo semestre de 2017. As mudanças do smartphone ficam por conta da tela infinita e o sensor de digital passa a ser na parte de trás do aparelho

É nesse cenário que a empresa traz ao mercado o iPhone 8 – depois do lançamento do novo iOS 11, que promete ao consumidor a experiência de realidade aumentada e uma Siri mais interativa.

O novo modelo da marca deve chegar ao mercado ainda no segundo semestre deste ano com algumas mudanças significativas. O iPhone 8 teria uma tela infinita com o recurso de leitura da digital na parte traseira do aparelho. Nesta versão, a câmera traseira ficaria na posição vertical e um novo botão, do lado esquerdo, permite ativar o ‘mudo’. Ainda não se sabe o que aconteceria com a câmera frontal do aparelho.

Para o editor-chefe do Blog do iPhone os concorrentes já estão de olho nessas mudanças. “Acho que o Samsung S8 foi baseado nos rumores do novo iPhone. A concorrência, apesar de ter crescido bastante, ainda usa o iPhone como o norte da bússola pra não ficar muito pra trás. Se o iPhone deixasse de existir no ano que vem, não iriam apresentar nada de novo, por que estão acostumados a usar a Apple como referência”.

