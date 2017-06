Anvisa suspende venda do desentupidor Diabo Verde

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de um lote do desentupidor de pias e ralos Diabo Verde. Segundo o órgão, o produto apresenta irregularidades na tampa de segurança e rótulo.

Segundo a agência, um dos lotes do produto apresenta a tampa de segurança e rótulo diferentes do que foi aprovado pela Anvisa.

Por conta dessa diferença, o lote de número 07 do produto não poderá ser vendido os estabelecimentos comerciais. O estoque disponível para venda deve ser recolhido pela Inez Bentivoglio Beneficiadora, fabricante da marca. A determinação começou a valer na última quarta-feira (31), de acordo com resolução publicada no Diário Oficial da União.

Procurada, a Inez Bentivoglio Beneficiadora, que responde pela marca Diabo Verde, não foi localizada.

No último mês, a Anvisa proibiu a comercialização de outros seis produtos: gel para acne da Acnezil, água sanitária da Ideal Limp, condicionadores infantis da marca Cocoricó, paçocas da marca Dicel, medicamentos para esquizofrenia e outros medicamentos da Vic Pharma.