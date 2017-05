Anvisa recolhe lote de condicionador infantil do mercado

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do lote 92307 do condicionador para cabelos normais da marca Cocoricó. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira.

O produto é fabricado pela empresa 5 S Indústria e Comércio de Cosméticos. Segundo a Anvisa, o condicionador não tem registro na agência, e seu rótulo apresenta problemas por descrever o número de processo de outro produto da empresa.

A agência determinou também, como medida de interesse sanitário, a proibição da fabricação, distribuição, divulgação, comercialização e uso do condicionador, em todo o país.

Procurada, a empresa não se manifestou até o momento