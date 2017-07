Anvisa proíbe venda de lote de Lexotan

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta quarta-feira a comercialização de um lote do medicamento Lexotan 3 mg, indicado para combater ansiedade e estresse.

O órgão classificou o lote RJ0874 (com validade até 01/2019) como de “alto risco” após comunicado da fabricante Roche Químicos e Farmacêuticos confirmar a detecção de resultados abaixo da especificação do produto.

O produto também não pode mais ser distribuído aos pontos de venda a partir desta quarta-feira, de acordo com a resolução publicada no Diário Oficial da União. A publicação também determinou o recolhimento do estoque existente no mercado.

Procurada, a Roche não retornou o contato até a publicação da matéria.