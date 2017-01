Anvisa proíbe lote de arroz por encontrar fezes e pelo de roedor

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta segunda-feira a venda de um lote de arroz da marca Favorito. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. O órgão aponta que análises em laboratório indicaram excremento e pelos de roedor, além de larvas e pedaços de insetos no lote 204 do produto. O lote tem validade até 25 de fevereiro de 2017 e é empacotado e distribuído pela empresa Total Cesta Básica de Alimentos Ltda, da cidade de Contagem (MG).

A Anvisa considera que os elementos encontrados nas análises oferecem risco à saúde humana. Além de ser proibida de vender o lote do produto, a empresa deverá recolher os estoques do que estejam no mercado.