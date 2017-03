ANS suspende venda de 35 planos de saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu nesta sexta-feira a venda de 35 planos de saúde de sete operadoras (veja lista ao final da reportagem). A medida passa a valer a partir do dia 17 e não afeta quem já é cliente desses planos.

A agência avalia trimestralmente as reclamações sobre os serviços prestados e impede que as operadoras com problemas de cobertura assistencial, como negativas e demora no atendimento, aceitem novos clientes em determinados planos. A ideia é que as empresas trabalhem para corrigir as falhas apresentadas. Das sete empresas punidas neste trimestre, três já estavam com planos suspensos.

A suspensão das vendas dura até o próximo ciclo trimestral de avaliação e, se ficar comprovada a correção dos problemas, a empresa pode voltar a comercializar os planos. Nesta sexta feira, 46 planos que estavam suspensos, de dez operadoras, foram retirados da lista.

Atualmente, o total de beneficiários que já fazem parte das modalidades cuja venda foi impedida é de 230.000, segundo a ANS.

Planos suspensos

Federação das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima

Univida Coletivo por adesão I Apto – com obstetrícia

Univida Coletivo por adesão I Enf – com obstetrícia

Novo Univida II – Enferm

Univida Empresarial III – Enferm

Saúde Sim Ltda.

Sim Classico Emp R1 ASC

Sim Mais Ade R1 ESC

Sim Classico Ade R1 ESC

Super Sim I Ade R1 ESC

Sim Mais Emp R1 ESC

Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas

Opala

Prime

Plano Lápis-Lazúli



Unimed-Rio – Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro

Unimed Delta

Unimed Beta

UniPart Alfa

UniPart Delta

Unimed Personal Quarto Privativo

UniPart Personal Quarto Coletivo

Unimed Beta 2

Unimed Alfa 2

Unimed Delta 2

Unimed Alfa 2

Unimed Alfa 2 Dental

Unimed Beta 2

Unimed Beta 2 Dental

UniPart Alfa 2

Unipart Alfa 2 (0114)

Unimed Alfa 2 (0114)

Unimed Alfa 2 Dental (0114)

Unimed Beta 2 (0114)

Operadora de Planos de Saúde Serra Imperial Ltda.

Light Ambulatorial c/ Coparticipação

Ecole Serviços Médicos Ltda.

Ecole Básico

AMR Individual/Familiar Bronze

Associação Santa Casa Saúde de Sorocaba

Santa Casa Saúde-S/Franquia-Mod.Standart-RN

Santa Casa Saúde-C/Franquia-Mod.Master-RA