Amazon Prime Video, rival da Netflix, baixa preços no Brasil

A Amazon anunciou mudanças em seu serviço de streaming de vídeo, o Amazon Prime Video para os consumidores brasileiros nesta semana. A assinatura mensal terá preço promocional de 7,90 reais nos primeiros seis meses, e depois o valor passará a 14,90 reais. A empresa também aceitará cartões de crédito nacionais.

Antes, o serviço era cobrado em moeda americana (3 dólares nos primeiros meses, cerca de 9,92 reais) e só era possível usar cartões internacionais.

Lançado no Brasil em dezembro de 2016, o serviço é rival do Netflix – cuja assinatura parte de 19,90 por mês – mas ambas as plataformas têm conteúdos diferentes. Além da novidade, a Amazon promete que terá mais conteúdos com legenda e dublagem em “português-brasileiro” (pt-br).

O Amazon Prime Video está disponível para smartv, smartphones e tablets Android e iOS, e para os videogames PlayStation 4 e Xbox One. O serviço permite que os conteúdos sejam baixados para serem assistidos offline.

Assim como o Netflix, o Amazon Prime também tem suas séries exclusivas, como American Gods, Transparent e The Man in the High Castle. Outro destaque é a exibição de jogos da liga de futebol americano dos EUA (NFL).

Atuação no Brasil

Recentemente, a empresa fez outra investida no mercado brasileiro, quando começou a vender produtos eletrônicos no país, em outubro. Até então, a atuação da empresa por aqui se restringia ao comércio de livros, seu modelo de negócios inicial.

A empresa é uma das maiores varejistas no mundo, com faturamento de 136 bilhões de dólares (449,8 bilhões de reais) em 2016.

(Com Estadão Conteúdo)