Amazon inicia venda de eletrodomésticos e itens para casa no país

A Amazon inicia nesta sexta-feira a venda de eletrodomésticos e produtos para casa em seu site no Brasil. A inciativa ocorre um mês depois da estreia da gigante do varejo online em eletrônicos no país.

A empresa passa a oferecer cera de 90.000 produtos como liquidificadores, pratos, copos, aspiradores de pó, batedeiras e utensílios. Os itens são vendidos por fornecedores cadastrados na plataforma, e a Amazon fica com uma porcentagem das vendas – sistema conhecido como marketplace.

Entre os fornecedores no site da Amazon para eletrodomésticos e produtos para casa estão as fabricantes das marcas – como Arno, Cadence, Kitchen Aid, Walita e Tramontina – e também outros varejistas.

A companhia americana é umas das líderes do comércio varejista mundial, registrando 136 bilhões de dólares (445,3 bilhões de reais) em vendas no último ano.

No Brasil desde 2012, a empresa atuava até setembro somente em um segmento relativamente pequeno, o de livros. Apesar disso, conseguiu se tornar um nome relevante no setor, representando até 10% da receita de grandes editoras.