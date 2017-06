Amazon anuncia compra da Whole Foods por R$ 13,7 bilhões

A Amazon anunciou nesta sexta-feira acordo de 13,7 bilhões de dólares (cerca de 45 bilhões de reais) para a aquisição da rede norte-americana Whole Foods Market, que atua com produtos orgânicos e naturais. O valor da compra inclui dívidas da empresa.

O fundador e CEO da Amazon ,Jeff Bezos, afirmou que pretende continuar o “incrível trabalho” que a Whole Foods desenvolve ao longo de quase quatro décadas. “Milhões de pessoas amam a Whole Foods Market, eles tornaram divertido o comer saudável”.

Apesar da compra, a Whole Foods vai continuar atuando com a própria marca e a sede permanecerá em Austin, no Texas. A expectativa é de que o acordo seja concluído durante o segundo semestre de 2017.

A Whole Foods Market aparece na 28ª posição do ranking ‘Empresas Mais Admiradas do Mundo 2017’, que avaliou 50 empresas. O levantamento foi realizado pela revista de negócios norte-americana Fortune.