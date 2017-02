Aluguel residencial tem primeira alta em janeiro após 20 meses

O valor médio do aluguel de imóveis residenciais no Brasil subiu 0,17% janeiro ante dezembro, em termos nominais, segundo o índice FipeZap, divulgado na última quinta-feira. Este foi o primeiro aumento depois de vinte meses de queda, e os valores haviam recuado 0,02% no mês anterior. O preço médio por metro quadrado passou para 29 reais, conforme a pesquisa que acompanha o valor médio do metro quadrado de apartamentos prontos para alugar em 15 cidades brasileiras.

Na comparação com janeiro de 2016, o índice FipeZap de Locação mostra queda de 2,9%. Se for descontada a inflação de 5,35 por cento dos últimos 12 meses, houve queda real no aluguel de 7,84% no período, de acordo com a pesquisa.

Rio de Janeiro e São Paulo lideraram o ranking de cidades com a locação residencial mais cara (35 reais por metro quadrado cada), seguidas por Distrito Federal (29 reais). Já os municípios com aluguel mais barato foram Goiânia (15 reais), Curitiba (16 reais) e Fortaleza (17 reais).

O FipeZap é uma pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) feita em parceria com o portal ZAP, com base em anúncios de imóveis feitos na internet.

(Com Reuters)