Alibaba registra US$ 25 bilhões de vendas no ‘dia dos solteiros’

O grupo chinês Alibaba atingiu uma receita de mais de 25,3 bilhões de dólares (82,9 bilhões de reais) em vendas durante o ‘dia dos solteiros’, espécie de equivalente regional da Black Friday criado pelo e-commerce em 2009, quando são realizadas promoções agressivas. O evento acontece sempre em 11/11 – data escolhida pela combinação pelos ‘números solitários’ – e, neste ano, o comércio eletrônico registrou um aumento de cerca de 40% em comparação ao ano passado.

Em 24 horas, o Alibaba vendeu uma quantia equivalente ao PIB do Afeganistão. No auge deste sábado, foram registrados 256 mil pagamentos por segundo. Mais de 90% das transações feitas pela plataforma de pagamentos online foram por celular. Na esteira das promoções, sites concorrentes com atuação na China também registraram alta nas vendas.

O ‘dia do solteiro’ é a data que mais registra vendas online no mundo todo. O dia, segundo informa o jornal britânico The Guardian, supostamente foi uma ideia de estudantes universitários chineses solteiros nos 1990 que, em resposta ao Dia dos Namorados, criaram uma data para comprarem presentes para si próprios. Atualmente, o evento promovido pelo Alibaba é quatro vezes maior que a Black Friday e a Cyber Monday, dois dos mais rentáveis dias do comércio nos Estados Unidos.

Celebridades como a atriz Nicole Kidman, o músico Pharrell Williams e a tenista Maria Sharapova foram contratadas pelo Alibaba para participarem de um evento televisionado que marcou a contagem regressiva para o início do Dia dos Solteiros. Em 2017, o grupo chinês precisou de de 13 horas e 10 minutos para superar o próprio recorde de vendas na data.

(Com AFP e EFE)