Alibaba e Mattel se unem para desenvolver brinquedos inteligentes

A fabricante americana de brinquedos Mattel e a Alibaba, gigante do comércio eletrônico da China, assinaram nesta quarta-feira (15) um acordo para produzir em conjunto brinquedos inteligentes que incentivam o desenvolvimento infantil.

“O ato de brincar tem um tremendo impacto no crescimento cognitivo, social e emocional de uma criança”, afirmou Margo Georgiadis, diretora-geral da Mattel.

Segundo ela, o objetivo do acordo é ajudar os pais chineses na educação de seus filhos por meio dos produtos que serão desenvolvidos, além de ajudá-los a mudar a forma como enxergam o ato de brincar.

Georgiadis afirma que há “um tremendo potencial de crescimento” no país, onde o setor dos brinquedos está muito fragmentado.

Com este acordo, a marca detentora de brinquedos como a boneca Barbie e os carros Hot Wheels será comercializada na China através de um dos sites de venda da Alibaba, o Taobao, que é destinado às lojas e marcas.

“A Alibaba permite que as principais marcas mundiais possam transformar digitalmente seus negócios e abordar o panorama em transformação dos consumidores chineses”, disse, por sua vez, Daniel Zhang, executivo-chefe da companhia de comércio eletrônico.

As duas empresas informaram que esperam ter no mercado os primeiros produtos desenvolvidos em conjunto em meados deste ano.

