Airbnb lista destinos mais procurados por viajantes sozinhos

A cidade de São Paulo está entre os dez destinos que a Airbnb identificou como tendências para quem viaja sozinho em 2017.

Única brasileira da lista, a capital paulista aparece em 6º lugar. O número de viajantes desacompanhados que procuraram a cidade cresceu 128% em 2016, de acordo com dados da Airbnb.

Considerando todas as reservas, a cidade registrou 93 mil chegadas de hóspedes através da plataforma, um impacto econômico de cerca de 192 milhões de reais entre renda extra para os anfitriões e gastos dos viajantes na capital, estimou a empresa.

O ganho anual de um anfitrião típico paulistano é de, em média, 5.080 reais.

Entre 14% e 27% de todas as reservas realizadas pela plataforma foram feitas por pessoas viajando sozinhas. Confira a lista com os dez destinos que mais devem ser procurados por viajantes solitários neste ano:

Cancún (México) Cidade de Ho Chi Minh (Vietnã) Colônia (Alemanha) Playa del Carmen (México) Joanesburgo (África do Sul) São Paulo (Brasil) Auckland (Nova Zelândia) Cidade do México (México) Charlotte (EUA) Busan (Coréia do Sul)

A Airbnb calcula que movimentou quase 2 bilhões de reais no Brasil em 2016, quando mais de um milhão de hóspedes que fizeram reserva pela plataforma desembarcaram no país.

Experiências

A empresa também listou algumas das experiências —atividades oferecidas por anfitriões locais— mais reservadas por pessoas que viajam sozinhas. A lista inclui aulas de culinária, de surfe e oficinas de artesanato

O serviço foi lançado em novembro do ano passado e chegou ao Rio no último dia 8. Depois de Havana, em Cuba, o Rio é a segunda cidade na América Latina e a primeira do Brasil a oferecer o serviço a locais e visitantes.

Conheça algumas das experiências mais desejadas pelos viajantes solitários: