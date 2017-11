Airbnb lança função que permite dividir a conta de aluguel

O Airbnb lançou uma funcionalidade que vai permitir que os usuários dividam a conta dos alugueis de imóveis feitos por meio do aplicativo. A possibilidade está disponível aos clientes desde a última terça-feira.

Para usar a função, será necessário indicar as pessoas do grupo que vão dividir a conta no momento da reserva – indicando e-mail ou enviando um link. É preciso que todos os participantes tenham conta no aplicativo. O aluguel fica bloqueado para outras pessoas por 72 horas, contadas a partir do momento em que é debitada a parcela no cartão de quem organiza a viagem.

A reserva só é confirmada após o pagamento total ter sido feito. Se o valor total não for pago até o fim do prazo, o pedido será cancelado e todos os membros do grupo que pagaram serão reembolsados.

A possibilidade de dividir a conta da hospedagem com amigos foi um dos principais pedidos feitos pelos usuários para 2017 quando perguntados pelo CEO da empresa, Brian Chesky. Uma pesquisa feita a pedido da empresa nos Estados Unidos mostra que 79% dos clientes da plataforma viajaram frequentemente em grupo nos últimos cinco anos. Dentre eles, dois quintos (38%) declararam que não receberam dos companheiros todo o dinheiro gasto na viagem.