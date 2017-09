Air France lança aérea de baixo custo com voos para o Brasil

A Air France lançou nesta segunda-feira sua nova companhia aérea de baixo custo, a Joon – empresa com foco no público jovem e que já confirmou voos para seis destinos, inclusive para o Brasil.

A nova empresa passa a operar a partir de 1º de dezembro, com voos para as cidades europeias de Barcelona, Berlim, Lisboa e Porto. Os bilhetes custarão a partir de 39 euros (cerca de 145 reais). Enquanto Porto terá três voos semanais, Barcelona irá receber 51 com origem ou destino em Paris. Lisboa terá 28 voos semanais e Berlim, 37.

A partir do dia 4 de maio de 2018, o Brasil começará a receber voos da aérea, apenas para a cidade de Fortaleza. O preço da passagem será de 249 euros (aproximadamente 928 reais) – serão dois voos semanais.

No dia 5 de maio, começam os voos para a cidade de Mahé, no país Seychelles. Estão previstos três voos semanais por 299 euros (1.115 reais).

Todos os voos que têm como destino Paris irão pousar no Aeroporto Charles de Gaulle.

Durante o voo, a Joon irá disponibilizar para os clientes um streaming que poderá ser acessado pelo celular, tablet ou notebook. Por meio do portal da aérea, os clientes poderão escolher entre séries, animações, programas de TV da internet e desenhos infantis.

A aérea também permite o embarque de uma bagagem de até 12 kg, na classe econômica, ou uma mala-de-mão. Na classe executiva, a mala pode ter até 18 kg e há wifi gratuito.

Para todos os passageiros serão oferecidas entradas USB para recarregar a bateria do celular.