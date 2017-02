Agências da Caixa abrirão aos sábados para atendimento sobre FGTS

A Caixa anunciou nesta terça-feira que 1.891 das suas agências ficarão abertas aos sábados, exclusivamente para atender os trabalhadores que queiram fazer saques das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O novo horário de atendimento será das 9h às 15h, e passa a valer a partir do dia 18 de fevereiro – nesta data, apenas para tirar dúvidas. Para os pagamentos, as agências ficarão abertas em alguns sábados a partir do dia 11 de março (confira abaixo).

Os saques das contas inativas do FGTS deverão obedecer um cronograma que leva em conta a data de aniversário do trabalhador, que também foi divulgado nesta terça.

Segundo a Caixa, existem 49,6 milhões contas do FGTS consideradas inativas, beneficiando cerca de 30.2 milhões de trabalhadores. O saldo total dessas aplicações é de 43,6 bilhões de reais, e a estimativa do governo é de que 30 bilhões de reais sejam injetados na economia.

Sábados em que a Caixa ficará aberta:

18 de fevereiro (para dúvidas)

11 de março

13 de maio

17 de junho

15 de julho