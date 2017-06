Aeroviários de SP aderem à greve; veja quem mais para

O Sindicato dos Aeroviários do Estado de São Paulo decidiu que vai aderir à greve convocada pelas centrais sindicais nesta sexta-feira contra a reforma trabalhista e o governo Temer. A mobilização terá início às 5h, no aeroporto de Congonhas. Além dessa categoria, metroviários e bancários e uma parte dos ferroviários de São Paulo também confirmaram participação na mobilização.

Diferentemente das paralisações de 15 de março e 28 de abril, a manifestação deste 30 de junho não está sendo chamada de greve geral pelas centrais, pois muitas categorias importantes não aderiram. É o caso dos motoristas de ônibus e ferroviários das linhas 11-Coral, 12-Safira, 9-Esmeralda e 8-Diamante da CPTM. Já os trabalhadores das linhas 7-Rubi e 10-Turquesa decidem nesta noite se paralisam as atividades.

O Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos não confirmou se pretende aderir à greve. Às 16h, haverá um ato em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), na avenida Paulista, região central da cidade.

Veja abaixo a lista de categorias que confirmaram adesão à greve e às paralisações marcadas:

– Bancários

– Sinteac

– Urbanitários

– Correios

– Adufac

– Sindacs

– Sinpospetro

– Sintest

– Auditores fiscais

– Vigilantes

Às 8h tem ato em frente ao Palácio Rio Branco

-Bancários

Às 8h tem ato na Praça dos Martírios, centro de Maceió

Às 8h tem ato na Praça da Bandeira, em Macapá.

– Ferroviários

– Petroleiros

– Químicos

– Servidores públicos federais; estaduais e municipais; previdenciários

– Correios

– Vigilantes

– Metalúrgicos

– Comerciários

– Professores

– Sentir

– Sindiferro

– Sindicato dos profissionais em pesquisa

– Sindiborracha

– Sindicatos da agricultura familiar

– Sintercoba

– Sindalimentação

– Rodoviários (estão em fase de negociação final)

Às 6h30 tem manifestação no Iguatemi

Às 15h tem manifestação em Campo Grande, em Salvador

– Transporte (Conlutas)

– Educação

– Comércio e Serviço

– Metalúrgicos

– Servidores Públicos

– Bancários

– Rurais (CUT) vão reforçar os atos

Às 9h tem concentração para o ato na Praça da Bandeira, em Fortaleza.

– Metroviários vão parar 24 horas

– Rodoviários

– Urbanitários

– Trabalhadores em telecomunicação

– Bancários

– Professores

– Correios

– Comerciários

– Professores

– Saúde

– UnB

– Judiciário

– MPU

Às 6h, ato nas empresas Eletro Norte e Furnas / Setor Comercial Norte Q 6 Blocos B/C – Asa Norte

Às 6h em Furnas, na Av. Noroeste Qn 431 Conjunto A C D, 214, Samambaia Sul

Às 8h, ato frente ao Prédio da Oi, na SCS. Q. 2 Edifício Brasil Telecom Estação Telefônica Centro

-Formosa

Às 8h, ato em Formosa, concentração será na Praça Anisio Lobo

-Brazilândia

Às 8h, ato em Brazilândia, concentração Estacionamento do BRB (Quadra 3, Bloco B Lotes 6/10

-Paranoá

Às 9h, ato no Paranoá, concentração será no Terminal Rodoviário

-Taguatinga

Às 9h, ato em Defesa da Educação, na Praça do Relógio – Taguatinga

– Metalúrgicos

– Professores

– Construção civil

– Eletricitários,

– Comerciário,

Às 12h tem ato na Assembleia Legislativa, em Vitória.

A concentração para o ato será a partir das 8h, na Praça Cívica, em Goiânia.

– Educação

– Saúde

– Bancários

– Aeroviários

– Urbanitários

– Metroviários

Às 9h, começa a concentração para o ato será na Praça da Estação, na avenida dos Andradas, em Belo Horizonte.

-Juiz de Fora

Às 9h tem ato também na Praça da Estação, em Juiz de Fora

– Bancários

– Educação

– Servidores Federais

– Rodoviários,

Às 15h, tem ato na Praça Ipiranga, centro de Cuiabá.

– Educação

– Bancários

– Construção Civil

– Servidores Públicos Estaduais e Federais

Às 9h, ato na Praça Ary Coelho, no centro de Campo Grande

– Urbanitários

– Servidores Federais

– Servidores Estaduais

– Professores das redes estadual, municipal e universidades

Às 6h30 terá concentração em frente ao Porto de Itaqui e ato político na sequência

Às 11h, ato na Praça da República, com caminhada para o bairro São Brás.

Às 8h, em Altamira, concentração para o ato no Mercado Municipal.

Santarém

Em Santarém, a paralisação será puxada pelo Fórum Sindical e Popular, que congrega 27 entidades. A concentração do ato será em frente à Praça São Sebastião. De lá, os manifestantes devem seguir até a Câmara Municipal.

Marabá

Às 7h30, em Marabá, tem concentração em frente ao estádio Zinho Oliveira, de onde partirão em caminhada até o bairro Cidade Nova.

Marituba

Às 7h, em Marituba, região metropolitana de Belém, os manifestantes se concentrarão às 7h na entrada da Alça Viária.

– Motoristas e cobradores de ônibus

– Correios

– Garis

– Servidores municipais

– Bancários

– Petroleiros

– Técnicos da Saúde

– Servidores da Justiça Federal

– Vigilantes

– Metalúrgicos

– Professores e todo pessoal da Educação

Em Curitiba, a CUT, demais centrais e movimentos sociais promoverão atividades durante todo o dia com suas bases.

Às 12h terá grande concentração na Boca Maldita

Araucária

Às 8h30, ato em frente à Prefeitura

Cascavel

Às 8h30 na Unioeste (palestra) e às 10h ato público no Núcleo Regional de Educação

Foz do Iguaçu

Às 8h no Bosque Guarani

Guarapuava

Às 8h30 na Praça 9 de Dezembro

Londrina

Às 9h no Calçadão

Maringá

Às 9h em frente ao INSS

Paranavaí

Às 9h em frente à Prefeitura

Ponta Grossa

Às 8h30 na Praça Barão de Guaraúna

– Bancários

– Metroviários

– Metalúrgicos

Às 15h, tem ato Político-Cultural, Arraiá da Greve Geral, na Praça da Democracia, no Derby, em Recife.

Às 8h tem inicio a concentração para o ato na Praça Rio Branco, em Teresina.

– Petroleiros

– Bancários

– Professores

– Universidades

– Servidores públicos estaduais e municipais

– Metalúrgicos

– Vigilantes

Às 17h tem ato na Candelária

– Educação

– Saúde

– Bancários

– Servidores municipais federais e estaduais

– Ferroviários terceirizados

– Petroleiros

Às 15, concentração IFRN (Salgado Filho), com caminhada até Mirassol, em Natal e no mesmo horário ato em frente a Igreja do Alto de São Manoel, em Mossoró

– Metalúrgicos

– Sapateiros

– Bancários

– Professores públicos e privados do estado

– Servidores municipais de várias cidades

– Metroviários

– Servidores da Justiça e do quadro geral do estado

No RS, os militantes também realização piquetes nos rodoviários em várias cidades

Porto Alegre

Às 12h, ato na Esquina Democrática, em Porto Alegre

Caxias

Às 9h, ato em Caxias

Pelotas

Às 10h, ato em Pelotas

Rio Grande

Às 12h, ato em Rio Grande

Às 8h, tem concentração para o ato na Praça Três Caixas D’Água, em Porto Velho e às 15, em Ji-Paraná, ato com passeata – a concentração será na Rua Idelfonso da Silva e caminhada até a Praça do Trevo

– Professores da UFRR

Às 6h concentração em frente ao IBAMA, na Av. Brig. Eduardo Gomes e às 9h carreata saindo do Centro Cívico, em Boa Vista

– Rodoviários

– Agentes Comunitários de Saúde de Aracaju – SACEMA

– Agentes de Saúde e Agentes de combate as Endemias de Itabaiana

– SINDACS

– Assistentes Sociais – SINDASSE

– Auditores Fiscais – SINDIFISCO

– Bancários – SEEB

– Comerciários de Aracaju – SECA

– Comerciários de Arauá – SECAR

– Comerciários de Boquim – SECBO

– Comerciários de Itabaianinha – SECI

– Educadores Sociais – SINTS

– Empregados em Supermercados – SESES

– Empregados em Supermercados – SINDESUPES

– Enfermeiros – SEESE

– Engenheiros de Sergipe – SENGE/SE

– Fisioterapeutas – SINTRAFAS

– Médicos do Estado de Sergipe – SINDIMED

– Nutricionistas – SINDINUTRISE

– Professores da UFS – ADUFS

– Professores de Aracaju – SINDIPEMA

– Professores do Estado de Sergipe – SINTESE

– Psicólogos – SINPSI

– Servidores da Barra dos Coqueiros – SINDIBARRA

– Servidores de Amparo do São Francisco – SINDIAMPARO

– Servidores de Campo do Brito – SINDIBRITO

– Servidores de Canindé – SINDISERV Canindé

– Servidores de Cristinápolis – SINDSERVE Cristinápolis

– Servidores de Divina Pastora – SINDIPASTORA

– Servidores de Estância – SINDSEME

– Servidores de Malhada dos Bois – SINTRAM

– Servidores de Malhador – SINDSERVE Malhador

– Servidores de Monte Alegre – SINTEGRE

– Servidores de Nossa Senhora da Glória – SINDISERV Glória

– Servidores de Poço Verde – SINDISERV Poço Verde

– Servidores de Propriá – SINDSERVE Propriá

– Servidores de Riachuelo – SINDISERV Riachuelo

– Servidores de Socorro – SINDSOCORRO

– Servidores do Estado de Sergipe – SINTRASE

– Servidores do IFS – SINASEFE

– Servidores do Judiciário – SINDIJUS

– Servidores Federais (Ebserh e Ibama) – SINTSEP

– Técnico-administrativos da UFS – SINTUFS

– Técnicos de Segurança do Trabalho – SINTEST

– Trabalhadores da Indústria de Cimento, Cal e Gesso – SINDICAGESE

– Trabalhadores das Telecomunicações – SINTTEL

– Trabalhadores dos Correios – SINTECT

– Trabalhadores dos Transportes Rodoviários de Aracaju – SINTTRA

– Trabalhadores em Assistência Técnica e Extensão Rural (Emdagro) – SINTER

– Trabalhadores em Sindicatos, Federações e Associações – SINTES

– Trabalhadores na Agricultura – FETASE *Mobilização dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais dos 74 municípios

– Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe – SINTASA

– Vigilantes do Setor Público – SINDVIPSE.

Às 14h tem concentração para o ato na Praça General Valadão, em Sergipe.

– Rurais

– Agricultura familiar

-Chapecó

Às 9h no Trevo da BR 282

-Florianópolis

Às 15h no Ticen

-Lages

Às 16h30 no Calçadão Pça João Costa

-Ararangua

Às 8h em frente ao INSS

-Caçador

Às 9h no Largo Caçanjurê

-Itajaí

Às 5h no Centro

-Joinville

Às 14h na Praça da Bandeira

-Blumenau

Às 13h30 na Praça Victor Konder

-Campos Novos

Às 8h na BR 282/BRF

-Rio do Sul

Às 9h na Praça da Catedral, BR 470

– Metroviários

– Bancários,

– Rodoviários da CUT no ABC

– Professores do ABC

– Professores de Osasco farão aula pública no calçadão

Às 16h tem início a concentração para o ato será a partir, em frente ao vão livre do MASP, na Avenida Paulista, na capital.

-ABC

– Químicos ABC vão parar principais empresas em Santo André, Diadema, São Bernardo, Mauá e Rio Grande da Serra

-Professores do ABC

– Professores da rede particular do ABC

Às 9h, Metalúrgicos do ABC farão ato em frente ao Sindicato, em São Bernardo do Campo, e caminharão até a Praça da Matriz.

-Osasco

– Bancários vão fechar as agências na Avenida dos Autonomistas e Rua Antonio Àgu, ruas centrais da cidade

– Comerciários vão fechar as lojas no calçadão

– Professores de Osasco farão aula pública no calçadão

-Sorocaba

– Rodoviários

– Metalúrgicos

– Químicos

Às 8h passeata na Zona Norte e às 9h haverá concentração na Praça Cel Fernando Prestes.

-Ribeirão Pires

Às 9h tem ato na Rua Álvares Cabral, no centro da cidade e às 11h tem concentração na Esplanada Pedro II

-São Carlos

Às 7h concentração na Praça Santa Cruz, rua São Bento, 1265 e às 9h marcha pelas ruas do centro da cidade

-Araraquara

Às 7h tem concentração na Praça Santa Cruz e às 9h tem marcha pela Avenida São Carlos

-São José do Rio Preto

Às 17h tem ato em frente ao terminal urbano

-Campinas

Às 17h tem ato no Largo do Rosário

-Guarulhos

Às 4h30 tem ato no Aeroporto de Cumbica

-Bauru

Das 6h às 9h, ato na Avenida Rodrigues Alves, em frente a Câmara Municipal

-Santos

Às 6h tem ato na Martins Fontes, entrada de Santos via centro da cidade e na Av. Presidente Wilson, em frente ao teleférico de São Vicente, na Baixada Santista

-Jundiaí

Às 9h30, na Rua XV de Novembro, 336, centro de Jundiaí

-Mogi das Cruzes

Às 6h, na Praça Marisa, centro de Mogi das Cruzes

– Educação

Às 8h tem ato na Avenida JK, com concentração em frente ao Colégio São Francisco.