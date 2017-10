Aérea para de voar e sugere que funcionários procurem emprego

Os voos operados pela companhia aérea alemã Air Berlin serão encerrados no dia 28 de outubro. Em comunicado, a Air Berlin também solicitou aos funcionários que procurem emprego em outros lugares, enquanto trabalha na cisão de seus ativos.

A Air Berlin admitiu em agosto que não possuía meios para pagar o que deve, declarando-se insolvente. Desde então, um empréstimo do governo está mantendo seus aviões no ar para que tenha tempo de negociar com os investidores – a companhia aérea é a segunda maior da Alemanha.

Atualmente, a Air Berlin negocia com a Lufthansa e a easyJet um acordo para repassar seus ativos. As conversas devem seguir até quinta-feira, quando a Air Berlin encerrará o restante da operação.

Ainda em comunicado, a empresa informou que uma parte dos trabalhadores atuais será mantida em seus cargos. “Mas temos que ser sinceros: não poderemos salvar todos os empregos”.

A maioria dos voos da companhia já foi cancelada e os restantes serão encerrados em 15 de outubro.

(Com Reuters)