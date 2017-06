Nova campanha do chocolate Snickers é acusada de machismo

As novas embalagens do chocolate Snickers colocaram a marca no centro de uma polêmica. Com os adjetivos “lesada”, “reclamona” e “mimimi”, as embalagens foram classificadas como machistas nas redes sociais.

No último sábado, um post no Facebook colocou o Snickers no centro de uma polêmica. A página O Gato e o Diabo compartilhou a imagem do chocolate com novas embalagens, os adjetivos “Mimimi”, “Reclamona” e “Lesada” substituíam o nome da marca.

Não é a primeira vez que a campanha do chocolate Snickers associa mulheres a situações negativas. Um dos filmes publicitários da marca mostra a atriz Cláudia Raia dando chilique com os amigos em um vestiário masculino. Um deles lhe dá um chocolate e diz: ‘você fica um pé no saco quando está com fome’. E Claudia Raia se transforma em um dos amigos do grupo.

Os internautas não perdoaram as novas embalagens do Snickers.

A marca afirmou que as palavras que ilustram as embalagens abrangem tanto o sexo feminino quanto o masculino e que a distribuição dos produtos está sendo de forma gradual nos pontos de vendas de todo o país. Por esse motivo alguns locais teriam recebido apenas as versões com palavras femininas. A única palavra unissex seria #mimimi, muito usada entre os jovens, segundo a empresa.

De acordo com a marca, a campanha “como você fica quando está com fome” é global e em outros países a ação teria sido um sucesso. As palavras foram escolhidas depois de uma pesquisa no país sobre as mudanças de comportamento provocadas pela fome.

O Snickers publicou no Facebook um gif com embalagens do chocolate mostrando adjetivos femininos e masculinos. A ‘capa’ da rede social também foi atualizada com a nova campanha da marca.

“O objetivo de Snickers é criar um diálogo mais direto com seus fãs, com uma linguagem jovem e contemporânea”, disse a empresa em comunicado.

Alguns adjetivos utilizados pela marca foram: exagerado (a), lesado (a), teimoso (a), irritado (a), nervosinho (a), reclamão e perdidona.