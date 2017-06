Acredite: demissão pode ser oportunidade para nova carreira

A demissão pode ser uma experiência traumática e algo pelo qual nenhum profissional deseja realmente passar. O que pouca gente considera nessas horas, no entanto, é que sair de um emprego pode ser o início de uma nova caminhada.

Especialistas são unânimes em dizer: ser demitido de uma empresa não é o ponto final de uma carreira. Pelo contrário, tal situação deve ser encarada como um recomeço e uma janela aberta às novas oportunidades.

“Por conta do salário, benefícios e da estabilidade, o profissional dificilmente teria coragem de sair da empresa. Então, agora [com a demissão], é hora de pensar em fazer algo que o profissional sempre quis”, afirma Jarve de Assis, coach de carreiras.

É o caso do engenheiro Carlos Eduardo Ferraz, 31, que acabou sendo demitido de uma empresa de Tecnologia da Informação e decidiu mudar de ramo. “Acabei saindo da empresa e logo depois decidi abrir o meu próprio restaurante, que era uma coisa que eu sempre sonhei”, conta.

Para tal plano ter êxito, contudo, cabe ao profissional parar e analisar os erros passados para só assim traçar um novo rumo, seja ele o caminho do empreendedorismo, de uma nova carreira ou apenas a recolocação em outra organização.

“Esse momento é para pensar no que a pessoa vai investir tempo, energia e recursos emocionais agora. Pensar no plano A,B C e até D e construir pelo menos uma rota para quando surgir algo e você tomar uma decisão de forma mais rápida e consciente”, afirma Rodrigo Collino, da Sbcoaching.

Para o especialista, esse planejamento é o diferencial entre obter sucesso na nova caminhada ou repetir os erros que o levaram à demissão. “O que empreendedores e funcionários de sucesso fazem em comum é o planejamento. Eles não fracassam por não planejar”, diz Collino.

Esse planejamento deve, inclusive, se tornar um plano de ação, passando assim do campo das ideias para algo prático.

“Veja quais competências precisa adquirir, o que precisa melhorar, cursos a fazer, como gerir seu networking, como distribuir seus currículos e agências de emprego a buscar”, completa Jarve Assis. “Assim, a probabilidade de sucesso é muito maior”, conclui.

Confira dicas de especialistas para uma nova carreira:

1-Deixe a dor passar

A demissão é um processo doloroso. O profissional deve superar os sentimentos negativos iniciais para só assim ter a tranquilidade de planejar os novos passos

2-Reflita

Uma demissão é sempre uma oportunidade perfeita para refletir sobre o comportamento e o desempenho profissional e analisar o que poderia ter sido diferente sem, é claro, se apegar ao passado

3-Planeje

Planejar o próximo passo é essencial para quem quer fazer da demissão um estímulo para novos ares. Lembre-se que os erros passados não deverão ser repetidos novamente

4-Ação

Ideias sem ação morrem dentro da cabeça. Tire o planejamento do papel, pense em um plano de ação e execute! Dessa forma uma demissão poderá se transformar em uma nova oportunidade profissional