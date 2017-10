Ações de fabricantes de armamentos sobem nos Estados Unidos

As ações de mercado de fabricantes de armamentos tiveram alta no pregão da Bolsa de Valores dos Estados Unidos desta segunda-feira – apenas algumas horas depois que um homem armado matou ao menos 58 pessoas em um festival de música country em Las Vegas.

Os papéis da holding American Outdoor Brands Corp.encerraram o dia com valorização de 3,21% na bolsa eletrônica Nasdaq. A empresa é controladora da Smith and Wesson, uma das mais marcas mais antigas de armas dos Estados Unidos

Outra fabricante, a Sturm Ruger & Co., registrou alta de 3,48% durante o pregão da Bolsa de Nova York (NYSE). Também em Nova York, a Vista Outdoors Inc., que produz munição, também teve valorização nos seus papéis, que encerraram o dia com alta de 2,44%

Na última sexta-feira, as ações dessas companhias haviam registrado desvalorização.

Segundo o economista-chefe da Moody’s, Mark Zandi, as ações de fabricantes de armas sobem em casos como o ataque em Las Vegas porque o senso comum é de que “os investidores acreditam que haverá uma corrida para comprar armas antes que sejam criadas novas regras de regulamentação”, disse em entrevista à BBC.

Efeito similar de alta de ações de fabricantes ocorreu após os atentados na boate Pulse, em Orlando (2016) e na escola primária de Sandy Hook (2012).

Em sentido contrário, as ações da MGM Resorts International tiveram queda de 5,58% nesta segunda. A empresa é proprietária do Mandalay Bay, hotel de onde o atirador fez os disparos.